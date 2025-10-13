Die Brücke nach Susenburg, einem Ortsteil von Rübeland, wird ab Dienstag, 14. Oktober, für mehrere Tage gesperrt. Grund dafür sind Reparaturarbeiten an der maroden Verbindungsstrecke. Was Autofahrer beachten müssen.

Die Brücke nach Susenburg (Rüberland, Harz) befindet sich in einem reparaturbedürftigen Zustand. Nun wird sie wegen Arbeiten gesperrt.

Rübeland/Susenburg. - Die Brücke nach Susenburg, einem Ortsteil des Oberharz-Ortes Rübeland, befindet sich in einem maroden Zustand. Nun hat die Stadt Oberharz am Brocken Reparaturarbeiten angekündigt. Dafür muss die Verbindungsstrecke gesperrt werden.