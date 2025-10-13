weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Straße nach Susenburg: Brücke im Oberharz gesperrt: Umleitung für Autofahrer

Straße nach Susenburg Brücke im Oberharz gesperrt: Umleitung für Autofahrer

Die Brücke nach Susenburg, einem Ortsteil von Rübeland, wird ab Dienstag, 14. Oktober, für mehrere Tage gesperrt. Grund dafür sind Reparaturarbeiten an der maroden Verbindungsstrecke. Was Autofahrer beachten müssen.

Von Matthias Distler 13.10.2025, 13:00
Die Brücke nach Susenburg (Rüberland, Harz) befindet sich in einem reparaturbedürftigen Zustand. Nun wird sie wegen Arbeiten gesperrt.
Die Brücke nach Susenburg (Rüberland, Harz) befindet sich in einem reparaturbedürftigen Zustand. Nun wird sie wegen Arbeiten gesperrt. Foto: Matthias Distler

Rübeland/Susenburg. - Die Brücke nach Susenburg, einem Ortsteil des Oberharz-Ortes Rübeland, befindet sich in einem maroden Zustand. Nun hat die Stadt Oberharz am Brocken Reparaturarbeiten angekündigt. Dafür muss die Verbindungsstrecke gesperrt werden.