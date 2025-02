Die Agentur für Arbeit im Landkreis Harz hat eine neue Spitze und die findet jede Menge Baustellen vor. Was wollen Anja Huth und Jean Lehmann tun, um die langfristigen Probleme auf dem Arbeitsmarkt in Griff zu bekommen?

Halberstadt - Wachsende Arbeitslosigkeit ist nur Seite der Medaille. Der Arbeitsmarkt könnte komplett wegrutschen, befürchten Anja Huth und Jean Lehmann, und zwar in die andere Richtung. Die beiden bilden die neue Spitze in der Agentur für Arbeit im Landkreis Harz und sie sehen die Probleme mittelfristig und strukturell.

Dem Landkreis geht nicht die Arbeit aus. Die Arbeitskräfte kommen der Region abhanden. Von Anfang 2023 bis Ende 2024 ist die Zahl der Erwebstätigen im Landkreis Harz um 1.257 Arbeitnehmer geschrumpft. „Hätte es keine Zuwanderung gegeben, läge dieses Minus sogar bei 2.027“, betont Anja Huth, die neue Geschäftsführerin der Halberstädter Arbeitsagentur.

Gründe sind Geburtenstreik und Pendlersaldo

Schuld ist der demographische Wandel. Für zwei Arbeitgeber, die in Rente gehen, rückt nur ein Berufseinsteiger nach. Der zweite Grund liegt in der Abwanderung. Noch immer weist der Landkreis Harz ein negatives Pendler-Saldo. Das beträgt 11.754 Arbeitnehmer. 21.967 Beschäftigte haben ihren Arbeitsplatz außerhalb des Landkreises und im Gegenzug fahren nur 10.213 zum Arbeiten in den Landkreis.

Diese könnte sich verstetigen, denn dieser Trend setzt sich bei den Auszubildenden fort. Immerhin 570 junge Harzerinnen und Harzer haben ihren Ausbildungsplatz jenseits der Kreisgrenzen gefunden. Nach Einschätzung von Jean Lehmann besteht die Gefahr, dass diese jungen Menschen mittelfristigen auch ihren Lebensmittelpunkt verlegen.

Das Puzzle „Arbeitsmarkt“ hat viele Teile

Nach seiner Aussage hat das Puzzle „Arbeitsmarkt“ viele Teile und der berufliche Nachwuchs ist eins davon. Also will man sich in den nächsten Monaten verstärkt dem Thema Ausbildung widmen. So startet im August ein neues Projekt, das Schulverweigerer in den Ausbildungmarkt integrieren soll.

Es ergänzt die Maßnahmen, die schon jetzt junge Menschen in Ausbildung bringen und halten soll. Lehmann nennt als Beispiel da AsA-Ptrogramm. „30 Prozent der Berufseinsteiger brechen ihre Ausbildung ab und diese Zahl müssen wir herunterbringen“, gibt Jean lehmann ein Ziel vor.

Lesen Sie auch: Alles zum Thema Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt

Also sind die kleinen und mitleren Unternehmen gefordert, sich Gedanken um da Alter ihrer Belegschaft zu machen. „Der Arbeitsmarkt hat sich innerhalb weniger Jahre gedreht. Nun bestimmen die Arbeitnehmer“, betont der operative Geschäftsführer der Arbeitsagentur Harz. Darauf müssten sich die Betriebe einstellen. Anja Huth nennt ein Beispiel: „Auch die Prozesse müssen an das Alter der Beschäftigen angepasst werden“.

Ohne Zuwanderung keine Zukunft

Die Prognosen sprechen gegen die Region. So wird die Bevölkerung im Landkreis bis 2040 um 12.3 Prozent und die Zahl der Beschäftigten um 19,7 Prozent zurückgehen. Damit liegt der Harzkreis unter dem Durchscnitt für Sachsen-Anhalt. Nur Ilsenburg liegt drübe, Falkenstein und Harzerode bilden die Schlußlichter.

Lehmann hat die Hoffnung nicht aufgegeben: „Noch sind wir im Aktionsrahmen und können gegensteuern“. Anja Huth betont, dass die Unternehmen die Hilfe der Agentur in Anspruch nehmen können, um Arbeitnehmer aus dem Ausland zu gewinnen.