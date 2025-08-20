weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Oschersleben
    4. >

  4. Glasfaserausbau im Sülzetal: Über 44 km Kabel verlegt

Glasfaserausbau stärkt digitale Infrastruktur im Sülzetal 44 Kilometer Glasfaserkabel in Schwaneberg und Osterweddingen verlegt

Internetanbieter MDDSL investiert über zwei Millionen Euro für Highspeed-Internet und setzen ein deutliches Signal für die digitale Zukunft des Sülzetals.

Von Udo Mechenich Aktualisiert: 20.08.2025, 13:47
Insgesamt über zwei Millionen Euro investierte der Internetanbieter MDDSL in den Ausbau des Glasfasernetzes in Schwaneberg und Osterweddingen.
Insgesamt über zwei Millionen Euro investierte der Internetanbieter MDDSL in den Ausbau des Glasfasernetzes in Schwaneberg und Osterweddingen. Foto: Udo Mechenich

Sülzetal. - Der regionale Internetanbieter MDDSL hat jetzt erfolgreich den Glasfaserausbau in den beiden Sülzetaler Ortsteilen Schwaneberg und Osterweddingen abgeschlossen. Insgesamt verlegte das Unternehmen dabei 44.836 Meter Glasfaserkabel. Die Investitionssumme liegt nach den Angaben des Unternehmens bei 2.049.794 Euro. Der Internetanbieter MDDSL ermöglicht so den Einwohnerinnen und Einwohnern eine zukunftssichere Versorgung mit Highspeed-Internet und somit den problemlosen Zugang in die digitale Datenwelt.