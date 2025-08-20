Internetanbieter MDDSL investiert über zwei Millionen Euro für Highspeed-Internet und setzen ein deutliches Signal für die digitale Zukunft des Sülzetals.

Insgesamt über zwei Millionen Euro investierte der Internetanbieter MDDSL in den Ausbau des Glasfasernetzes in Schwaneberg und Osterweddingen.

Sülzetal. - Der regionale Internetanbieter MDDSL hat jetzt erfolgreich den Glasfaserausbau in den beiden Sülzetaler Ortsteilen Schwaneberg und Osterweddingen abgeschlossen. Insgesamt verlegte das Unternehmen dabei 44.836 Meter Glasfaserkabel. Die Investitionssumme liegt nach den Angaben des Unternehmens bei 2.049.794 Euro. Der Internetanbieter MDDSL ermöglicht so den Einwohnerinnen und Einwohnern eine zukunftssichere Versorgung mit Highspeed-Internet und somit den problemlosen Zugang in die digitale Datenwelt.