Gute Nachrichten für Sparfüchse und Schnäppchenjäger: Die Discounter-Kette Aldi eröffnet eine neue Filiale in Halberstadt. Wann es soweit ist und worauf sich die Kunden freuen dürfen.

Eröffnung: Das erwartet die Kunden in der neuen Aldi-Filiale in Halberstadt

Die Aldi-Filiale in der Magdeburger Straße in Halberstadt steht kurz vor der Eröffnung.

Halberstadt. - Monatelang ist der Aldi in der Magdeburger Straße in Halberstadt eine Großbaustelle gewesen. Nun stehe die Neueröffnung des Discounters kurz bevor, kündigt Unternehmenssprecherin Claudia Czygan an.