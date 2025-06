Der Sommer hat einen Frühstart hingelegt, nun dümpelt er vor sich hin. Was bedeutet dies für die Freibäder in der Region?

Am Halberstädter See steigen Rettungsschwimmer auf den Rasenmäher um

Halberstadt. - Schon im Mai Temperaturen an die 30 Grad Celsius. Das war verheißungsvoll, doch pünktlich zur Eröffnung der Freibäder kamen die Eisheiligen mit Verspätung. Trotzdem herrscht für die Mitarbeiter am Halberstädter See keine lange Weile.