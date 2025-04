Sorge nach Anschlag in Magdeburg Sicherheitsrisiko: Ungehinderte Zufahrtsmöglichkeit in Halberstadts Fußgängerzone

Seit 2019 sind sie defekt, die Poller an den Zufahrten auf Holz- und Fischmarkt in Halberstadts Zentrum. Lehnte damals eine Mehrheit im Stadtrat eine Reparatur ab, sorgen Taten wie der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg für eine neue Sicht auf diese Frage.