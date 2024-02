Stadtplan des historischen jüdischen Viertels Banner in Halberstadt zerschnitten: Erneuter Vandalismus an jüdischem Gedenken

Es hat einen erneuten Vandalismus-Vorfall an jüdischem Gedenken in Halberstadt gegeben. Nach den Schmierereien an den Stelen auf dem Domplatz wurde nun ein Banner auf dem Willy-Cohn-Platz zerschnitten.