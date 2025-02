Mit seiner Harzer Blitzergruppe hat sich Denny Behrendt einen Namen in den Sozialen Netzwerken gemacht. Nun bekommt der Verkehrsexperte aus Halberstadt bundesweite Bekanntheit, und die ARD gibt ihm Starthilfe.

Harzer Blitzergruppe kommt ins Fernsehen: Worum es in der ARD-Sendung geht

Halberstadt - Denny Behrendt hat sich mit seiner Harzer Blitzergruppe in den Sozialen Medien und in der Kommunalpolitik über Jahre hinweg eine gewichtige Position erarbeitet. Nun kommt auch die ARD nicht mehr an dem 39-jährigen IT-Fachmann mit Wohnsitz Halberstadt vorbei.