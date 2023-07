Aderstedt - Hohe Temperaturen, Sonnenschein und der Beginn der Sommerferien: Eine Abkühlung kommt da wie gelegen. Möglichkeiten dafür gibt es im Huy. Dort starteten alle vier Freibäder in die neue Saison. Die Volksstimme stellt sie in loser Reihenfolge vor. Heute: Aderstedt.

Letztlich hat es doch geklappt. Das Freibad Aderstedt konnte – wenn auch leicht verspätet – in die Badesaison starten. Schwierigkeiten bereitete den Mitgliedern noch anstehende Arbeiten und die Absicherung des Badebetriebs durch einen Rettungsschwimmer.

Zwar sei der Betrieb auch während der laufenden Saison wegen zu wenig Mitgliedern durchaus schwierig, dennoch plane der Verein das Sommerfest am 5. und 6. August ein. Auch das im vorherigen Jahr erstmals veranstaltete „Baden mit Hund“ nach Saisonende will der Verein am 1. September realisieren. Bereits stattgefunden hat das Kinderfest. Ausfallen müsse hingegen das Neptunfest, die Vorbereitungen seien wegen fehlender Leute nicht zu stemmen.

Geld und Mitglieder fehlen

Gerne würden die Mitglieder mehr anbieten oder in dem 1969 eröffneten Bad sanieren – wie etwa die Sanitäranlagen oder die Fläche um das Becken herum. Auch soll das Becken weiter mit Folie ausgestattet werden – was aber an der fehlenden Finanzierung bisher scheiterte. Anträge auf Fördermittel hätten bisher nichts gebracht. Vor drei Jahren konnte jedoch die Pumpe erneuert werden, die für eine gute Wasserqualität sorge.

Geld komme über die Mitgliederbeiträge, Zuwendungen von der Gemeinde und dem seit vier Jahren bestehenden Freibad-Kiosk rein. Zudem werde ab und zu gesammelter Schrott abgegeben.

Es mangelt laut Klaus aber auch an einer weiteren entscheidenden Sache – dem Vereinsnachwuchs. „Wir brauchen Zuwachs“, sagt der Vorsitzende. Und genauso wichtig: Dieser müsse auch Verantwortung übernehmen. „Wir sind ein kleinerer Ort, die Älteren überwiegen hier im Verein.“ Viele der derzeitigen Mitglieder seien von Anfang an dabei. Wie die Zukunft aussieht, wenn diese Riege aufhört, sei daher Ungewiss. „Wir müssen von Jahr zu Jahr schauen, wie es weitergeht“, sagt er.

Öffnungszeiten und Preise

Montag bis freitags: 13 bis 19 Uhr, am Wochenende: 11 bis 19 Uhr. In den Ferien Sachsen-Anhalts täglich von 11 bis 19 Uhr.

Die Eintrittspreise betragen für Erwachsene: 3,50 Euro, ab 17 Uhr: 1,70 Euro. Kinder und Jugendliche zwischen drei und 16 Jahren zahlen: 1,50 Euro, ab 17 Uhr: 0,70 Euro. Kinder unter drei Jahre haben freien Eintritt.

Große Liegewiese und Sportaktivitäten im Freibad Aderstedt

Trotz der schwierigen Lage können die Aderstedter ihren Gästen in dem Freibad einiges bieten: Besucher erwartet ein Schwimmbecken mit Rutsche und drei Meter hoher Sprungturm. Die Liegewiese ist quasi zweigeteilt. Unten, auf Höhe des Schwimmbeckens, können Besucher Volleyball und Tischtennis spielen oder sich einfach ausruhen. Für Kinder gibt es Spielgeräte. Der andere Bereich der Wiese liegt auf einer Anhöhe und bietet einen Ausblick über das Bad.