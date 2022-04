Auf Suche nach Berufsnachwuchs in Dardesheimer Schule

An Ständen auf zwei Ebenen der Dardesheimer Aula konnten sich die Schüler über verschiedenste Berufe informieren.

Dardesheim - Es ist gar nicht so lange her, da kamen Lehrstellen einem Lottogewinn gleich. Dieses Bild hat sich völlig gewandelt. Heute sind mehr Ausbildungsstellen als potenzielle Bewerber auf dem Markt, war bei der Berufsmesse an der Thomas-Mann-Schule von den Vertreterinnen der Halberstädter Arbeitsagentur zu erfahren.