Zum inzwischen siebenten Mal haben sich ehemalige Mitschüler in Dingelstedt getroffen - um gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen und alte Zeiten aufleben zu lassen.

Aus sechs Bundesländern zum Klassentreffen in den Huy

14 ehemalige Mitschüler haben sich in Dingelstedt getroffen.

Dingelstedt. - 64 Jahre ist es her, dass 44 Kinder in Dingelstedt eingeschult wurden - nun gab es ein erneutes Wiedersehen.

„Das war jetzt schon unser siebtes Treffen“, erzählt Organisator Eberhard Korn. „Dieses Mal und auch vier weitere Male waren wir in Dingelstedt, zweimal auch auf der Huysburg.“

„Wir sind alle Jahrgang 1954/55, wurden 1961 eingeschult und gingen hier bis 1971 in die Schule“, blickt er zurück. „Am Anfang waren wir in zwei Klassen 44 Leute, später wurde daraus mit weniger Schülern nur noch eine Klasse. Ich denke, am Ende waren wir knapp 30.“

Das erste Treffen habe dann gut zehn Jahre danach stattgefunden. „Das war 1984 in der ehemaligen Gaststätte auf der Üppel - die gibt es heute gar nicht mehr“, so der Dingelstedter weiter. Weitere zehn Jahren später gab es das nächste Treffen, doch dann verging eine ganze Weile. „Das nächste Mal war dann erst 2011 - 50 Jahre nach der Einschulung. Doch in den Jahren dazwischen gab es drei Schultreffen, wo wir uns ja auch gesehen haben.“

Anreise aus sechs Bundesländern nach Dingelstedt

In den Folgejahren habe man die Tradition fortgesetzt - und so auch in diesem Jahr wieder zum Treffen eingeladen. „Wir waren immer noch 14 Leute“, berichtet Korn. Diese kommen aus insgesamt sechs Bundesländern: Neben Sachsen-Anhalt auch aus Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und sogar Bayern. „Die Chemie bei uns passt einfach immer noch super. Jeder wusste etwas Neues und Spannendes über dies und das zu erzählen, aber natürlich wurden auch frühere Zeiten wiederbelebt.“

Und weil alle die gemeinsame Zeit so genossen haben, hat man sich auch bereits für das nächste Treffen in drei Jahren schon wieder fest verabredet. „Dann wollen wir vielleicht wieder eine Kremserfahrt machen“, so der Organisator mit Blick nach vorn.