Ein Schaden an einer Fußgängerbrücke in Magdeburg bewegt die Anwohnerschaft - nun äußerte sich die Stadtverwaltung zu einer möglichen Reparatur.

Beschädigte Holzbohle: An einer Fußgängerbrücke in Magdeburg ist eine Stelle marode.

Magdeburg. - In Magdeburg rücken marode Brücken zunehmend in den Fokus der öffentlichen Diskussion – allen voran die Brücke am Damaschkeplatz, deren Sperrung und geplanter Abriss bereits seit Wochen für mediale Aufmerksamkeit sorgt. Doch auch abseits der Innenstadt gibt es Handlungsbedarf: In einem Stadtteil sorgt ein kleiner, aber deutlich sichtbarer Schaden an einer Holzbrücke für Unmut unter den Anwohnern.