Die SpringTöne bei ihrem jüngsten Auftritt in Badersleben.

Badersleben. - Zutritt haben Männer an diesem Nachmittag im Badersleber Sängertreff nur, wenn sie als Helfer agieren oder dem Chor angehören - denn diese Veranstaltung richtet sich an die Damen des Ortes. Die jährliche Frauentagsfeier steht an.