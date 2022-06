Bahnunfall bei Hedersleben: Warum Polizei bislang Unglück vermutet

Nach dem tödlichen Bahnunglück bei Hedersleben am Dienstag, 7. Juni, laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren. Was bislang bekannt ist.

Hedersleben/Selke-Aue - Nach dem tödlichen Unfall an einem Bahnübergang bei Hedersleben verdichten sich nach Angaben eines Polizeisprechers die Hinweise auf ein tragisches Unglück. Allerdings könne zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht endgültig ausgeschlossen werden, dass das Opfer sich am Dienstagmorgen, 7. Juni, bei der Annäherung eines Zuges bewusst in die Gleisanlage begeben habe, hieß es am Donnerstag, 9. Juni, auf Anfrage vom Harzer Polizeisprecher Uwe Becker.