Ermittlungen nach Feuer Unheimliche Brandserie im Harz: Brandstifter treiben ihr Unwesen rund um Quedlinburg

Zwei abgebrannte Gartenlauben in Ballenstedt, ein vom Feuer zerstörter Bauwagen in Quedlinburg: In allen Fällen haben aus polizeilicher Sicht Brandstifter zugeschlagen. Was passiert sein soll.