Verkehr im Harz Banner werben in der Gemeinde Huy für einen sicheren Schulstart
Schon seit Jahren sensibilisiert die Schulbanner-Aktion der Harzer Blitzergruppe die Autofahrer. So auch in diesem Jahr und auch im Huy.
09.08.2025, 11:00
Anderbeck. - Nach der Einschulung am Samstag (9. August) startet am Montag, 11. August, für die Kinder und Jugendlichen aus Sachsen-Anhalt wieder die Schule. Um darauf hinzuweisen und vor allem die Autofahrer zu sensibilisieren, gerade in den ersten Wochen besonders vorsichtig und rücksichtsvoll mit Blick auf die kleinen Abc-Schützen zu fahren, werden überall im Landkreis Harz wieder Hinweisbanner platziert - auch im Huy.