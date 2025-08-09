weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Verkehr im Harz: Banner werben in der Gemeinde Huy für einen sicheren Schulstart

Schon seit Jahren sensibilisiert die Schulbanner-Aktion der Harzer Blitzergruppe die Autofahrer. So auch in diesem Jahr und auch im Huy.

Von Maria Lang 09.08.2025, 11:00
Anderbecker Kitakinder haben erneut das Banner zum Hinweis auf den am Montag anstehenden Schulstart aufgehängt.
Anderbecker Kitakinder haben erneut das Banner zum Hinweis auf den am Montag anstehenden Schulstart aufgehängt. Foto: Maria Lang

Anderbeck. - Nach der Einschulung am Samstag (9. August) startet am Montag, 11. August, für die Kinder und Jugendlichen aus Sachsen-Anhalt wieder die Schule. Um darauf hinzuweisen und vor allem die Autofahrer zu sensibilisieren, gerade in den ersten Wochen besonders vorsichtig und rücksichtsvoll mit Blick auf die kleinen Abc-Schützen zu fahren, werden überall im Landkreis Harz wieder Hinweisbanner platziert - auch im Huy.