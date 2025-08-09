Schon seit Jahren sensibilisiert die Schulbanner-Aktion der Harzer Blitzergruppe die Autofahrer. So auch in diesem Jahr und auch im Huy.

Anderbecker Kitakinder haben erneut das Banner zum Hinweis auf den am Montag anstehenden Schulstart aufgehängt.

Anderbeck. - Nach der Einschulung am Samstag (9. August) startet am Montag, 11. August, für die Kinder und Jugendlichen aus Sachsen-Anhalt wieder die Schule. Um darauf hinzuweisen und vor allem die Autofahrer zu sensibilisieren, gerade in den ersten Wochen besonders vorsichtig und rücksichtsvoll mit Blick auf die kleinen Abc-Schützen zu fahren, werden überall im Landkreis Harz wieder Hinweisbanner platziert - auch im Huy.