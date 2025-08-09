weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
In Wernigerodes Innenstadt gibt es die meisten Unfälle der Harz-Stadt mit Radfahrern und Fußgängern. Doch auch an anderen Stellen ist das Risiko für sie groß - welche das sind, verrät die Polizei.

Von Holger Manigk Aktualisiert: 09.08.2025, 15:09
Fahrradfahrer waren 2024 in Wernigerode in 63 Unfälle verwickelt.
Fahrradfahrer waren 2024 in Wernigerode in 63 Unfälle verwickelt. Symbolfoto: Sebastian Willnow/dpa

Wernigerode. - Radfahrer in Wernigerode sollten besonders in der Innenstadt aufpassen: 2023 und 2024 gab es nach Polizeiangaben im Zentrum - ohne umlaufende Hauptstraßen, Lindenallee und Burgberg - jeweils zehn Kollisionen, in die Radler verwickelt waren.