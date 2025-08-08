weather wolkig
  4. Landkreis Börde verbietet Schulwechsel nach Helmstedt. Eltern sind entsetzt.

Eltern aus Marienborn sind verzweifelt: Ihr Sohn sollte ab dem neuen Schuljahr ein Gymnasium in Helmstedt besuchen – wie bereits seine Schwester. In den Sommerferien dann der Schock: Plötzlich stellt sich der Landkreis Börde quer. Das stellte die Familie und vor allem den Jungen vor große Probleme.

Von Vivian Hömke Aktualisiert: 09.08.2025, 15:23
Wie bereits seine Schwester wollte ein Junge aus Marienborn das Gymnasium am Bötschenberg in Helmstedt ab dem neuen Schuljahr besuchen. Doch der Landkreis Börde erlaubt dies nicht.
Marienborn/Helmstedt. - So hatte sich Familie Plattner aus Marienborn die Sommerferien nicht vorgestellt. Statt entspannte schulfreie Wochen zu genießen, steht die Familie plötzlich vor großen Zukunftssorgen für ihren Sohn Lennie.