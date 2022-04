Bauplätze in Osterwieck bleiben rar

Osterwieck - Gerade ist eine Ausschreibung für ein städtisches Baugrundstück am Salzbrunnen gelaufen. „Ein schmales Handtuch“, wie Ortsbürgermeister Uwe Reuer (CDU) weiß. Schwierig zu bebauen. Dennoch gab es vier Bewerbungen. Was nur unterstreicht, wie gefragt Bauland in Osterwieck ist. Denn die zuletzt privat erschlossenen Baugebiete am Fichtenweg sind voll. „Ich werde oft von Bauwilligen angesprochen“, berichtete Uwe Reuer.