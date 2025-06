Nach jahrelanger Vorbereitung ist mit einer Andacht am Bauschild am Freitag der Beginn der umfangreichen Arbeiten vollzogen worden. Für Osterwieck eine Rieseninvestition von fast zehn Millionen Euro.

Osterwieck. - Das Bauschild steht seit Donnerstag, der Gebäudeteil mit Verwaltung und Küche sind leergezogen. Am Dienstag nach Pfingsten beginnt nun die Bautätigkeit im Osterwiecker Altenpflegeheim St. Stephanus. Für fast zehn Millionen Euro wird bis voraussichtlich 2028 das 1997 errichtete dreistöckige Haus modernisiert und an der Stelle des vorgelagerte Flachbaus ein neues dreigeschossiges Gebäude entstehen. Mit dem Ziel, die Lebensbedingungen für die Bewohner zu verbessern. Vor allem sollen mehr Einzelzimmer geschaffen werden.

„Der Bedarf hat sich geändert“, sagte Doreen Krüger, früher hier Heimleiterin und nun Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes im Kirchenkreises Halberstadt, das Bauherr des Vorhabens ist.

Bereits 2018 habe die Diakonie die ersten Schritte für die Modernisierung unternommen, 2019 hätten die ersten Planzeichnungen vorgelegen. Vertreter der Bewohner und Angehörigen hätten stets mit am Tisch gesessen bei den Vorbereitungen. Vor einem Jahr habe es den Förderbescheid über 8,3 Millionen Euro gegeben, von Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) hier in Osterwieck übergeben. „Ich wünsche mir, dass wir es nun zusammen schaffen, das Projekt zu Ende zu bringen“, sagte Doreen Krüger am Freitag während einer Andacht anlässlich des Baubeginns. Wozu auch Osterwiecks Bürgermeister Dirk Heinemann (SPD) erschienen war. Für ihn sei es die größte Investition in der Stadt, an die er sich erinnern könne. Selbst das neue Feuerwehrhaus, das momentan entsteht, koste nur halb soviel.

Ab Dienstag wird die Baustelle eingerichtet und eingezäunt. Es wird eine Stellfläche für den später verwendeten Kran hergestellt. Der Flachbau wird zunächst entkernt und dann per Bagger abgerissen. Der Neubau an dieser Stelle mit 16 Einzelzimmern sowie Verwaltung, Küche und Gemeinschaftsraum soll Ende 2026 fertig werden. Erst danach beginnt der Umbau der beiden dreistöckigen Altgebäudeflügel. Hält das Heim bisher 72 Plätze vor, so soll es Mitte 2028 zur Gesamtfertigstellung 75 Bewohnern Platz bieten.

Ab Dienstag wird sich der Zugang ins Stephanusheim in einem Nebeneingang befinden.