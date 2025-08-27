Zukunftsbahnhof ist er, hat ansehnliche Bahnsteige und ein schickes Empfangsgebäude - Halberstadts Hauptbahnhof soll die Ankommenden willkommen heißen. Auch der großzügige Bahnhofsvorplatz passt dazu. Dennoch soll es hier grundlegende Veränderungen geben.

Blick auf den Bahnhofsvorplatz in Halberstadt mit den markanten Wasserspielen.

Halberstadt. - Wer den Hauptbahnhof in Halberstadt als Abreiseort wählt oder dort auf Anschlüsse wartet, geht oft über den großen Vorplatz mit seinen markanten pyramidenförmigen Wasserspielen. Nun soll der Platz vor dem als Zukunftsbahnhof ausgezeichneten Hauptbahnhof umgestaltet werden. Warum?