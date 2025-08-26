Der schlechten Stimmung in der Innenstadt von Burg trotzen und Besuchern ein Einkaufserlebnis bescheren. 14 Händler und Gewerbetreibende haben sich zusammengetan und bereiten ein besonderes Einkaufserlebnis vor.

Leerstand, Geschäfts-Aus, Randale: Jetzt setzen Händler in der Innenstadt von Burg ein Zeichen

Am Freitag, 29. August 2025, planen Händler, Gastronomen und Gewerbetreibende ein besonderes Einkaufserlebnis in der Innenstadt von Burg. Der Bummel beginnt mit Ladenschluss und ist bis Mitternacht möglich.

Burg - Livemusik, Speisen und Getränke sowie Aktionen in den Geschäften. In der Innenstadt von Burg bereiten sich Händler und Gewerbetreibende auf den Freitag, 29. August 2025, vor. Dann sollen Besucher in und rund um der Schartauer Straße bis in die späten Abendstunden einen besonderen Einkaufsbummel unternehmen können.