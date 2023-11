Halberstadt. - Tannenzweige, goldfarbene Glocken, Weihnachtswichtel im Adventsgesteck – es weihnachtet sichtlich im Burchardikloster. In der Gärtnerei stapeln sich dekorative Räder, die mit ihren Lichterketten einen besonderen Zauber auf dem Wirtschaftshof des Klosters in Halberstadts Norden verbreiten sollen. So, wie zahlreiche Kerzen, Windlichter, Feuerkörbe.

Noch wartet der große Holz-Weihnachtsbaum an der Ostwand des Hofes auf seine Dekoration, aber bis zum 2. Dezember wird wohl alles fertig sein. Die Kreativgruppe ukrainischer Frauen um Swetlana Pimenow werkelt ebenso fleißig, wie es die Mitarbeiter der AWZ GmbH tun. Alle freuen sich darauf, wieder als „Hof Nummer 1“ am Start zu sein.

Wie gewohnt konzentriert sich das Klosterteam auf den Samstag als Veranstaltungstag und setzt am Nachmittag ab 15 Uhr auf Angebote für Kinder und Familien.

Kinder können mit Lötkolben auf Holz arbeiten

So können die Gäste gegen einen kleinen Obolus für das Material in der Weihnachtsbäckerei mitmachen, kleine Adventsgestecke basteln oder mit dem Lötkolben Bilder auf Holz „zeichnen“. Alles Dinge, die leicht zu machen sind und schnell Erfolg zeigen – wichtig gerade für kleinere Kinder. „Und man kann alles mit nach Hause nehmen“, sagt Angelika Arndt, die mit dem Team des Jugendfreizeitzentrums „Rolle“ für diese Angebote sorgt. „Natürlich ist auch das Bemalen kleiner Gipsfiguren wieder mit dabei, das läuft seit Jahren gut.“

In Vorbereitung ist zudem ein Weihnachtsquiz. Wer die Aufgaben löst, den Zettel in den bereitstehenden Briefkasten legt und seine Kontaktdaten darauf notiert hat, hat die Chance auf einen Gewinn. „Den losen wir dann unter allen Quizteilnehmern aus“, kündigt Angelika Arndt an.

Rockige Weinachtsmusik im Burcharchdikloster

Die Mitmachangebote sind nicht alles, was auf dem Wirtschaftshof des Klosters geboten wird. Die Gäste werden mit Musik von der Chorgemeinschaft Halberstadt unterhalten oder können den Auftritt der Line Dance Kids verfolgen. „Abends wird es dann rockiger zugehen“, ergänzt AWZ-Geschäftsführer Detlef Rutzen seine Teamleiterin für die Jugendarbeit. Zwischen 18 und 22 Uhr sorgen die Musikschule con brio und das Duo Two Down für rockige und poppige Weihnachtsklänge. Das Kulturprogramm wird in der Scheune stattfinden, auf dem Hof können sich die Gäste an Feuerkörben und Glühwein wärmen. „Wir bieten den Kindern Stockbrotbacken an der Feuerschale an“, sagt Angelika Arndt.

Nicht das Einzige, was es zu essen geben wird. Waffel werden gebacken, Schmalzstullen – auch in der vegetarischen Variante – erhältlich sein sowie Würstchen, Buletten und Fleisch vom Grill.

Wettbewerb um größten Schwibbogen

Neu ist, dass sich das Klosterteam diesmal einen Kooperationspartner auf den Hof holt. „Familie Lorenz baut eine Kindereisenbahn auf. Und wird mit uns die Frage stellen: Wer hat den größten? Schwibbogen natürlich“, sagt Detlef Rutzen lachend, denn man erwarte einen Rekord – den größten Schwibbogen in Halberstadt. „Vielleicht sogar im Harz“, sagt Rutzen augenzwinkernd. Der Bogen wird auf dem Wagen der Schaustellerfamilie zu sehen sein.

Doch bis der auf den Hof rollt, muss noch einiges erledigt werden, damit es anheimelnd weihnachtlich ist im Kloster.