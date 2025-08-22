Jedes dritte Kind leidet laut einer Studie bereits im Grundschulalter unter Mobbing. An der Schlanstedter Grundschule ist daher ein langfristiges Projekt gestartet.

Beleidigungen und rauer Umgangston schon an Grundschulen: Wie in Schlanstedt gegengewirkt wird

Schlanstedt. - Respektlosigkeit, Bedrohungen und Demütigungen, Beleidigungen und Hänseleien, körperliche Übergriffe und Ausgrenzung - Dinge, die auch für viele Grundschüler inzwischen oft zum Alltag gehören. „Der Ton ist rauer geworden“, bestätigt auch Anika Schulze, Leiterin der Naturgrundschule zwischen Huy und Bruch in Schlanstedt. „Die Gesellschaft hat sich insgesamt verändert und ist auch körperlicher geworden. Dagegen wollten wir gern etwas machen.“