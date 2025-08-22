weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Beste Aussicht, Sperrungen und Zeitplan Finale in Magdeburg: Was man zur Deutschlandtour wissen muss

Am Sonntag, den 24. August 2025, findet die finale Etappe der Deutschland Tour statt. Diese gipfelt am Ende in Magdeburg. Alle Infos zu Einschränkungen, Sperrungen und den besten Aussichtspunkten auf die Spitzensportler.

Von Tim Müller 22.08.2025, 14:23
Die Lidl Deutschland Tour kommt für ihren finalen Etappentag am 24. August 2025 nach Magdeburg.
Die Lidl Deutschland Tour kommt für ihren finalen Etappentag am 24. August 2025 nach Magdeburg. Foto: Veranstalter

Magdeburg. - Endlich ist es so weit: Die Lidl Deutschland Tour kommt zum ersten Mal nach Magdeburg – und das direkt mit dem großen Finale! Am Sonntag, den 24. August, kämpfen die Fahrer am Petriförder um den Tages- und Gesamtsieg. Was Anwohner und Besucher über das Event wissen müssen.