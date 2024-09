Osterwieck. - 133 Jahre besteht das Freibad in der Ilsestadt. In dieser Zeit ist kein zweiter Schwimmmeister so lange in Amt und Würden gewesen wie Ronald Bönisch. Wenn der dann 64-Jährige im kommenden Jahr seinen Ruhestand antritt, werden es 35 Dienstjahre sein.

