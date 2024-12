Gastronomie im Harz Besonderes Restaurant: Bistro in Halberstadts Altstadt führt nach Frankreich

Mitten in Halberstadts Altstadt französisches Essen und gute Weine genießen - auf dieses Konzept setzt ein Halberstädter mit seinem Bistro. Warum er mit einigen Vorurteilen kämpft, und was ein uralter Fernseher in dem Restaurant zu suchen hat.