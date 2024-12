Gastronomie im Harz Kleiner Adventsmarkt soll Besucher der Halberstädter Altstadt erfreuen

In der an Fachwerkhäusern reichen Altstadt Halberstadt soll ein kleiner Adventsmarkt stattfinden. Zwei Gastronomen haben sich zusammengetan, um in der Vorweihnachtszeit mehr Angebote zu schaffen.