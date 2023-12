Erster Spatenstich für die Neugestaltung der Fußgängerzone Breiter Weg in Halberstadt. Kommune investiert einen Millionenbetrag.

Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU), Landrat Thomas Balcerowski (CDU) und Vertreter aus Politik und Wirtschaft vollzogen am gestrigen Donnerstagnachmittag den ersten Spatenstich für die Neugestaltung des Breiten Weges in Halberstadt.

Halberstadt. - Mit Verspätung, aber immerhin kommt sie jetzt – die Umgestaltung des Breiten Weges im Zentrum der Kreisstadt. Halberstadts Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU) hat am gestrigen Donnerstagnachmittag für das Vorhaben den ersten Spatenstich vollzogen.

„Mit dem Wiederaufbau des Stadtzentrums 1998 wurde uns ein Großteil unserer zerstörten Stadtmitte zurückgegeben“, betonte Daniel Szarata. Mit dem ersten Spatenstich beginne nun die Vollendung des Stadtzentrums. Der OB: „Nach über 30 Jahren erfüllen wir vielen Halberstädterinnen und Halberstädtern den langersehnten Wunsch nach einem lebendigen, attraktiven und grünen Breiten Weg.“

Mehrere Partner im Boot

Im Zentrum der anstehenden Neugestaltung des Breiten Weges steht laut Stadtverwaltung der 230 Meter lange Abschnitt zwischen Fischmarkt (Beginn Einmündung Schuhstraße) und dem Abzweig zum Weingarten. Insgesamt eine Fläche von 5.100 Quadratmetern, die völlig umgekrempelt werden soll. Davon werden etwa 1.000 Quadratmeter Betonplattenfläche entsiegelt und in Grünflächen umgewandelt. Beteiligt ist nicht allein die Kreisstadt. Denn als Partner des Vorhabens sitzen die Halberstadtwerke und die Abwassergesellschaft Halberstadt mit im Boot, die Ver- und Entsorgungsleitungen erneuern. Die Unternehmen investieren etwa 1,5 Millionen Euro.

Hingucker auf dem neuen Breiten Weg soll eine Skulptur werden, die in Form eines Großspielgerätes auf Höhe der Schuhstraße platziert werden soll. Die H-förmige Konstruktion ist etwa sechs Meter hoch, von innen begehbar und als Rutsche für die Altersgruppe der 3- bis 16-Jährigen vorgesehen.

Der Finanzbedarf zur Umgestaltung des Breiten Weges liegt laut Stadt bei etwa drei Millionen Euro. Davon erhält die Kommune 1,9 Millionen Euro an Fördergeld. Mit der Fertigstellung rechnet die Stadtverwaltung Halberstadt 2025.

Der Breite Weg soll nach der Umgestaltung ein grüner Aktivraum werden, so die Planungen. Bedeutet, dass mehr Grün auf die Fußgängermeile soll. Ein Park mitten in der Stadt, so die Planungen. Insgesamt soll es 30 Neuanpflanzungen von zehn verschiedenen Baumarten geben. Außerdem sind etwa 670 Quadratmeter Rasenflächen und 1.000 Quadratmeter Sträucher vorgesehen. Bewässert wird das Grün von einem sensorgesteuerten Bewässerungssystem, das wiederum bezieht das Nass aus einem 44 Kubikmeter großen unterirdischen Tank, der Regenwasser sammelt.

Jahrzehnte ein Dauerbrenner

Des Weiteren ist ein „Spielpunkt Wasser“ geplant, die Errichtung von Trampolinen, Pergolas Bänken, Hocker, Liegen und ein Beleuchtungskonzept, um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Integriert sind die beiden Eiscafés mit den Außenbereichen.

Die Neugestaltung des Breiten Weges ist seit Jahrzehnten ein Dauerbrenner. Ideen und Pläne, wie man der Fußgängermeile ein neues und attraktiveres Gesicht geben könnte, gab es seit Anfang der 1990er Jahre viele. Allerdings blieben alle bisher Papiertiger. Der Grund: Es fehlte immer das Geld, um die Pläne umzusetzen.