Die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt der B81 in Blankenburg haben noch gar nicht begonnen, da sorgen sie schon für Kritik.

Vor Bauarbeiten auf der B81: Anwohner an Umleitung in Blankenburg schon jetzt genervt

Die vielbefahrene Michaelsteiner Straße in Blankenburg am Morgen. Anwohner klagen dort besonders über den Lkw-Verkehr. Demnächst steht die Sanierung der B81 an.

Blankenburg. - In wenigen Tagen sollen die Sanierungsarbeiten an der B81 in Blankenburg beginnen. Doch schon jetzt sind Anwohner an der künftigen Umleitungsstrecke genervt.