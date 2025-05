Ihren Hof in Pabstorf (Huy) haben Jessica Lange und ihr Mann Michael Perkuhn schon eine Weile: Nun erweitern sie ihr Angebot um eine Blumenecke. Dabei hatten sie zuerst ganz andere Pläne.

Neues Angebot im Huy: Blumenladen auf idyllischem Hof in Pabstorf eröffnet

Jessica Lange in ihrer "Blumenecke" in Pabstorf (Huy).

Pabstorf. - Blumenläden gab es in der Gemeinde Huy bis dato nur noch einen: Nach der kürzlichen Schließung des „Blütenzaubers“ in Dedeleben und des bereits einige Zeit zurückliegenden des Geschäfts von Penselins, blieb nur noch die „Pusteblume“ in Dingelstedt. Doch jetzt haben Floristik-Fans eine neue Anlaufstelle.