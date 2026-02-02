weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Raubtierrisse bei Osterwieck: Blutiger Morgen im Harzkreis: Schäfer verliert neun Tiere – Spurenfund bestätigt Wolfsverdacht

Raubtierrisse bei Osterwieck Blutiger Morgen im Harzkreis: Schäfer verliert neun Tiere – Spurenfund bestätigt Wolfsverdacht

Ein Spaziergänger hat am Sonntagmorgen eine grausame Szenerie entdeckt: Eine Schafsherde bei Osterwieck (Harzkreis) wurde offenbar von Wölfen attackiert. Neun Tiere überlebten den Angriff nicht, weitere sind verletzt. Nun warten Schäfer und Behörden gespannt auf die DNA-Ergebnisse.

Von Dennis Lotzmann 02.02.2026, 17:30
Unter Verdacht: Mehrere Tiere einer Schafsherde bei Osterwieck (Harz) wurden von Raubtieren gerissen. Waren es Wölfe?
Unter Verdacht: Mehrere Tiere einer Schafsherde bei Osterwieck (Harz) wurden von Raubtieren gerissen. Waren es Wölfe? Symbolfoto: dpa

Osterwieck/Iden. - Im Harzkreis haben offensichtlich erneut Wölfe zugeschlagen. Nach Informationen der Redaktion wurden in der Nacht zum Sonntag (1. Februar) zwischen den Osterwiecker Ortsteilen Suderode und Bühne mehrere Tiere einer Schafsherde gerissen und weitere verletzt.