Ein Spaziergänger hat am Sonntagmorgen eine grausame Szenerie entdeckt: Eine Schafsherde bei Osterwieck (Harzkreis) wurde offenbar von Wölfen attackiert. Neun Tiere überlebten den Angriff nicht, weitere sind verletzt. Nun warten Schäfer und Behörden gespannt auf die DNA-Ergebnisse.

Osterwieck/Iden. - Im Harzkreis haben offensichtlich erneut Wölfe zugeschlagen. Nach Informationen der Redaktion wurden in der Nacht zum Sonntag (1. Februar) zwischen den Osterwiecker Ortsteilen Suderode und Bühne mehrere Tiere einer Schafsherde gerissen und weitere verletzt.