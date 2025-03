Ein Feuer in einer Anlage für betreutes Wohnen in Groß Quenstedt hat am Montagabend (24. März) einen Großeinsatz der Harzer Feuerwehren ausgelöst.

In einer Anlage für betreutes Wohnen in Groß Quenstedt brach am Montagabend (24. März) ein Feuer aus. Zwei Senioren erlitten schwere Brandverletzungen.

Groß Quenstedt. - Ein Brand in einer Anlage für betreutes Wohnen in Groß Quenstedt hat am Montag, 24. März, einen Großeinsatz der Harzer Feuerwehren ausgelöst. Wie ein Sprecher der Leitstelle am Abend auf Anfrage erklärte, war um 20.24 Uhr ein Zimmerbrand gemeldet worden.