Bei dem Brandopfer von dem Bahnhof in Wegeleben, welches an den Verletzungen gestorben ist, handelt es sich um eine 51-Jährige aus Calbe.

Wegeleben/Calbe (vs) l Nachdem eine Frau am Bahnhof in Wegeleben mit schwerste Brandverletzungen gestorben ist, konnte nun ihre Identität festgestellt werden. Im Ergebnis der kriminalpolizeilichen Ermittlungen und nach einem konkreten Zeugenhinweis konnte die bislang unbekannte Frau, die am Dienstagmorgen mit schwersten Brandverletzungen auf dem Bahnhof Wegeleben aufgefunden wurde, zweifelsfrei identifiziert werden.

Demnach handelt es sich um eine 51-jährige Frau aus Calbe/S. Durch die geführten Ermittlungen konnten jetzt auch ein Straftatverdacht und ein Unglücksfall ausgeschlossen werden.