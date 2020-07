In Ballenstedt (Landkreis Harz) geriet ein Auto in Flammen. Es war Brandstiftung.

Ballenstedt (vs) l Am Dienstag (30. Juni) kam es gegen 23.20 Uhr zu einem Brand eines PKW Audi A4 in der Neustädter Straße in Ballenstedt (Landkreis Harz). Eine Anwohnerin bemerkte den Brand und alarmierte die Rettungsleitstelle. Es kamen die Feuerwehren Ballenstedt und Opperode zum Einsatz. Diese konnten das Ausbrennen des Fahrzeuges nicht mehr verhindern. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenssumme beläuft sich auf über 10.000 Euro.

Durch den Brandursachenermittler der Polizei konnte bereits Brandstiftung festgestellt werden. Ausbruchsstelle des Feuers war der hintere rechte Reifen.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die etwas zu dem Brand oder zu dem Täter sagen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Harz unter der Telefonnummer: 03941/ 674 293 entgegen.