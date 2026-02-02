weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Polizeieinsatz in Groß Quenstedt: Brutale Attacke im Harz: 25‑Jähriger geht auf Senior los

Polizeieinsatz in Groß Quenstedt Brutale Attacke im Harz: 25‑Jähriger geht auf Senior los

Ein aggressiver Mann hat am Sonntagmorgen (1. Februar) im Vorharz-Dorf Groß Quenstedt (bei Halberstadt) für Aufsehen gesorgt. Ein Mann wurde verletzt, mehrere Polizeibeamte und ärztliches Personal waren nötig, um dem Treiben ein Ende zu setzen.

Von Dennis Lotzmann 02.02.2026, 12:09
Ein aggressiver 25-Jähriger, der am Sonntagmorgen in Groß Quenstedt (bei Halberstadt) ausgerastet ist, wurde von der Polizei vorläufig festgenommen.
Ein aggressiver 25-Jähriger, der am Sonntagmorgen in Groß Quenstedt (bei Halberstadt) ausgerastet ist, wurde von der Polizei vorläufig festgenommen. Symbolfoto: dpa

Groß Quenstedt. - Groß Quenstedt ist ein beschauliches Dörfchen im Vorharz. Am Sonntagmorgen (1. Februar) wurde die Ruhe jäh unterbrochen, weil ein aggressiver Mann einen anderen attackierte und die Polizei einschreiten musste.