Polizeieinsatz in Groß Quenstedt Brutale Attacke im Harz: 25‑Jähriger geht auf Senior los

Ein aggressiver Mann hat am Sonntagmorgen (1. Februar) im Vorharz-Dorf Groß Quenstedt (bei Halberstadt) für Aufsehen gesorgt. Ein Mann wurde verletzt, mehrere Polizeibeamte und ärztliches Personal waren nötig, um dem Treiben ein Ende zu setzen.