Polizeieinsatz in Groß Quenstedt Brutale Attacke im Harz: 25‑Jähriger geht auf Senior los
Ein aggressiver Mann hat am Sonntagmorgen (1. Februar) im Vorharz-Dorf Groß Quenstedt (bei Halberstadt) für Aufsehen gesorgt. Ein Mann wurde verletzt, mehrere Polizeibeamte und ärztliches Personal waren nötig, um dem Treiben ein Ende zu setzen.
02.02.2026, 12:09
Groß Quenstedt. - Groß Quenstedt ist ein beschauliches Dörfchen im Vorharz. Am Sonntagmorgen (1. Februar) wurde die Ruhe jäh unterbrochen, weil ein aggressiver Mann einen anderen attackierte und die Polizei einschreiten musste.