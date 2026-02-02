Zwischen Beats, Basteltisch und Keks-Floor geben zwei Mütter Kindern einen eigenen Platz auf Events der Freien Kulturszene – ehrenamtlich, kostenfrei und mit Haltung.

Rave mit Kindern? Zwei Mütter machen in Magdeburg vor, wie das geht

Stefanie Winter und Gesa Götte verbinden mit ihrem Konzept „Bass und Butterkekse“ Magdeburger Subkultur und Familienleben.

Magdeburg. - Raves und Festivals sind selten für Kinder gedacht. Zu laut, zu lang, zu spät. Für Stefanie Winter (46) und Gesa Götte (31) war das lange kein Thema – bis sie selbst Mütter wurden. Plötzlich stand bei jedem Event dieselbe Frage im Raum: Kinder abgeben oder mitnehmen? Beides fühlte sich falsch an. Also entschieden sie sich für eine dritte Möglichkeit: die Veranstaltungen kinderfreundlicher zu machen. Mit ihrem Konzept „Bass und Butterkekse“ verbinden sie Magdeburger Subkultur und Familienleben.