Durchgezogen oder nur durchgehalten? Drei Magdeburger Volksstimme‑Reporterinnen haben sich im Januar selbst getestet: weniger Handy, mehr Bewegung, kein Konsum. Ob „Weniger“ am Ende wirklich „mehr“ ist, zeigt das Fazit auf.

Von Sabine Lindenau, Romy Bergmann und Lena Bellon 02.02.2026, 12:30
Vor dem Start ihrer Januar-Challenge „Weniger ist mehr“ waren die Magdeburger Volksstimme-Reporterinnen Lena Bellon (v.l.), Romy Bergmann und Sabine Lindenau noch gut gelaunt.
Vor dem Start ihrer Januar-Challenge „Weniger ist mehr“ waren die Magdeburger Volksstimme-Reporterinnen Lena Bellon (v.l.), Romy Bergmann und Sabine Lindenau noch gut gelaunt. Foto: Rainer Schweingel

Magdeburg. - Wie ist es uns ergangen mit den drei verschiedenen Challenges, die wir im Januar getestet haben? Was haben wir vermisst und was soll so bleiben? Nach vier Wochen ziehen wir ein Fazit.