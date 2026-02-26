Straßenverkehr im Harz Bundesstraße 81: Grünes Licht für mehr Sicherheit von Fußgängern in Halberstadt?

Schon lange fordern viele Halberstädter, dass es auf der Friedenstraße nahe des Ärztehauses Alte Schule eine Ampel geben müsse. Gerade ältere Menschen haben trotz der kleinen Querungsinsel Angst, die viel befahrene B 81 zu überqueren. Jetzt gibt es Neuigkeiten.