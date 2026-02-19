Baustelle im Harz Sperrung für fünf Monate: Desolate Kreuzungen auf der B81 in Halberstadt sollen endlich ausgebaut werden

In Halberstadt sind zwei Kreuzungen im Zuge der Bundesstraße 81 vor allem durch Buckel, Beulen und Löcher geprägt. Die für 2025 avisierte Sanierung ließ auf sich warten. Jetzt soll es einen neuen Anlauf in Sachen Ausbau geben.