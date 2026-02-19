weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Baustelle im Harz Sperrung für fünf Monate: Desolate Kreuzungen auf der B81 in Halberstadt sollen endlich ausgebaut werden

In Halberstadt sind zwei Kreuzungen im Zuge der Bundesstraße 81 vor allem durch Buckel, Beulen und Löcher geprägt. Die für 2025 avisierte Sanierung ließ auf sich warten. Jetzt soll es einen neuen Anlauf in Sachen Ausbau geben.

Von Sabine Scholz Aktualisiert: 19.02.2026, 16:34
Diese Kreuzung der B81 mit der Spiegelstraße in Halberstadt sollte eigentlich schon im Jahr 2025 ausgebaut werden. Passiert das nun 2026? Foto: Sabine Scholz

Halberstadt. - Wer auf der Bundesstraße 81 durch Halberstadt unterwegs ist, kennt diese Kreuzungen. Um Dellen, Buckeln und Löchern auszuweichen, sind manchem Autofahrer keine riskanten Aktionen zu waghalsig. Halsbrecherische Manöver gehören an diesen beiden Kreuzungen der B81 in Halberstadts Innenstadt zum alltäglichen Bild.