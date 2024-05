Osterwieck. - Zur 1.050-Jahr-Feier und zum Harzfest Mitte Juni wird sich Osterwieck besonders bunt präsentieren. Nicht nur durch die Fachwerkhäuser, sondern zusätzlich durch lange Wimpelketten. Sowohl in den Straßen der Altstadt als auch entlang der Route des Festumzugs, der am Sonntag, 16. Juni, vom Anger über Goslarer Straße, Denkmalplatz, Am Langenkamp und Teichdamm bis hoch zum alten Elektrizitätswerk führen soll.

Insgesamt mehr als vier Kilometer Wimpelketten stehen zur Verfügung. Ende Mai sollen sie durch Mitarbeiter des städtischen Bauhofes aufgehängt werden. Dass diese Wimpelketten aber überhaupt geschaffen werden konnten, ist dem fleißigen Werk vieler Beteiligter zu verdanken, angefangen bei den Spendern geeigneter Stoffe.

Im Pfarrhaus auf dem Stephanikirchhof hatte Michaela Beutel eine Nähaktion initiiert. „Als Gemeindepädagogin habe ich überlegt, wie wir als Kirchengemeinde das Fest unterstützen können“, berichtete sie. Zusammen mit fünf Frauen gab sie ihrer Freude am Nähen Raum. Ratschläge hatte sie sich dazu von einer Wimpelkettennäherin aus Schauen geholt, wo voriges Jahr ebenfalls eine 1.050-Jahr-Feier stattfand.

Als in der Volksstimme Anfang April zu diesem Näh-Projekt aufgerufen worden war, „gab es die Überraschung einer Schenkung von zwei Nähmaschinen von Familie Hilliger aus Rohrsheim“, die somit auch an den insgesamt sechs Näh-Tagen genutzt wurden. Einige Frauen brachten ihre eigene Maschine mit.

Michaela Beutel erinnert sich gern an die gemeinsamen Stunden, in denen man natürlich auch miteinander ins Gespräch gekommen ist. „Jede Frau verbindet etwas Besonderes mit ihrer Nähmaschine, wie die Schenkung von der Mama zur Hochzeit, von der Schwester und von der Schwiegermama, die nicht mehr leben. Diese produktive Zeit von je zwei Stunden gab uns Raum zum Erzählen, zum Austausch und war schnell vergangen.“

Eine Kette mit 15 Metern Länge, berichtete Michaela Beutel, benötigte knapp eine Stunde Arbeit. „Wir haben insgesamt 36 Ketten genäht, in der Summe 540 Meter. Es hat uns Spaß gemacht.“

Um Wimpel zu nähen, müssen die Stoffe erst einmal zugeschnitten werden. Daran beteiligten sich – unter fachkundiger Anleitung – auch die Kinder aus dem Osterwiecker Hort Sonnenklee. Eine Aufgabe, die über mehrere Wochen reichte. Diese Wimpelketten werden zum Fest den Stobenplatz schmücken. Dort werden sich die Attraktionen für Kinder befinden. Die Wimpel aus dem Hort erhalten noch eine Besonderheit. Diese werden von den Kindern und Erzieherinnen unterschrieben.

Osterwieck ist eine Stadt, in der viele ausgebildete Näherinnen zu Hause sind. War doch zu DDR-Zeiten das Kleiderwerk mit rund 500 Beschäftigten der zweitgrößte Betrieb in der Stadt. So haben auch Bewohner aus dem Humanas-Wohnpark und weitere Einwohnerinnen fleißig genäht, wie Katrin Vogt vom Tourismusverein berichtete. Es gab weiterhin Wimpel-Spenden aus umliegenden Orten. Und die Lebenshilfe in Wernigerode hat 9.000 Wimpel verarbeitet. So dass Osterwieck, was die bunten Wimpelketten betrifft, nun fürs baldige Ausschmücken der Straßen gerüstet ist.