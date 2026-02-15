Galaktische Karnevalsparty in Tucheim. Dies Sportler wurden zu Raumfahrern und Außerirdischen und begeisterten kurz vor dem Rosenmontag mit einem mehr als zweistündigen Programm.

Völlig losgelöst von der Erde: Tucheimer Sportlerfasching im Weltall

Die Tucheimer Männergarde tanzte in diesem Jahr im Raumfahrer-Dress.

Tucheim - „Auf ins Weltall“ hieß das Motto beim diesjährigen Sportlerfasching des SV Traktor Tucheim und die Tucheimer Narrencrew legte eine punktgenaue Landung im Humoruniversum hin. Die Gaststätte „Zum Fiener“ wurde zum Raumschiff, die Bühne zum Kosmos und die Gäste tauchten ein in eine galaktische Mischung aus Sport, Humor und Karneval.