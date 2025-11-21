Die Kunden der Harzer Verkehrsbetriebe (HVB) müssen im nächsten Jahr tiefer in die Tasche greifen. Zumindest wenn sie analog Fahrkarten kaufen, Digitalkunden sind besser dran.

Wer seine Fahrkarte weiterhin beim Busfahrer kauft, muss im nächsten Jahr im Landkreis Harz tiefer in die Tasche greifen.

Halberstadt. - Bus fahren im Landkreis Harz wird im nächsten Jahr teurer. Die Kunden der kreiseigenen Harzer Verkehrsbetriebe (HVB) und der städtischen Halberstädter Verkehrs-GmbH (HVG) müssen sich auf deutliche Preissteigerungen einstellen. Aber manche Kunden bleiben von der Anhebung der Preise verschont.