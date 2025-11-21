Verkehr im Harz Bus fahren wird teurer im Landkreis Harz
Die Kunden der Harzer Verkehrsbetriebe (HVB) müssen im nächsten Jahr tiefer in die Tasche greifen. Zumindest wenn sie analog Fahrkarten kaufen, Digitalkunden sind besser dran.
Halberstadt. - Bus fahren im Landkreis Harz wird im nächsten Jahr teurer. Die Kunden der kreiseigenen Harzer Verkehrsbetriebe (HVB) und der städtischen Halberstädter Verkehrs-GmbH (HVG) müssen sich auf deutliche Preissteigerungen einstellen. Aber manche Kunden bleiben von der Anhebung der Preise verschont.