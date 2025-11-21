weather heiter
Ärger im Straßenverkehr Rücksichtslos: Wie Radfahrer auf Gehwegen Fußgänger gefährden

Eine Unsitte bei Erwachsenen soll in Salzwedel stärker geahndet werden.

Von Antje Mewes 21.11.2025, 07:30
Diese Radlerin macht es richtig und fährt auf der Straße. Archivfoto: T. Hofbauer

Salzwedel. - „Ein Ärgernis“, das insbesondere die Innenstadt betreffe, wurde kürzlich im Marketingausschuss angesprochen. Es gebe die sich verschärfende Unsitte, dass Erwachsene mit dem Fahrrad oder E-Roller mit hoher Geschwindigkeit auf dem Bürgersteig fahren und dadurch Fußgänger gefährden, die teilweise auf die Fahrbahn ausweichen müssten.