Eine Unsitte bei Erwachsenen soll in Salzwedel stärker geahndet werden.

Diese Radlerin macht es richtig und fährt auf der Straße.

Salzwedel. - „Ein Ärgernis“, das insbesondere die Innenstadt betreffe, wurde kürzlich im Marketingausschuss angesprochen. Es gebe die sich verschärfende Unsitte, dass Erwachsene mit dem Fahrrad oder E-Roller mit hoher Geschwindigkeit auf dem Bürgersteig fahren und dadurch Fußgänger gefährden, die teilweise auf die Fahrbahn ausweichen müssten.