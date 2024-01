Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Harzkreis. - Nichts geht mehr: Die in der Gewerkschaft der Lokführer (GDL) organisierten Arbeitnehmer haben vor wenigen Tagen bundesweit gezeigt, was passiert, wenn sie flächendeckend in den Ausstand gehen. Nun droht die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi für Freitag, 2. Februar, mit einem bundesweiten Warnstreik. Der Chef der Harzer Verkehrsbetriebe, Christian Fischer, verrät, womit im Harzkreis an diesem Tag gerechnet werden muss.