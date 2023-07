Halberstadt - Eine Hiobsbotschaft ereilt die Rathauspassagen kurz vor dem 25. Jahrestag ihrer Eröffnung im Zentrum Halberstadts. C&A soll demnach schließen.

Über zwei Etagen und insgesamt 2000 Quadratmetern Verkaufsfläche erstreckt sich die Filiale. Mit einem fast zehnprozentigen Anteil an der gesamten Verkaufsfläche des Einkaufstempels von 22.000 Quadratmetern gehört C&A zu den größten Geschäften der Passage. Schon länger kursiert das Gerücht, dass das Bekleidungsgeschäft schließen soll. Wie sich herausstellt, ist es mehr als nur ein Gerücht. Überrascht zeigt sich hingegen Centermanager Enrico Burau.

„Im Rahmen unseres laufenden Portfoliomanagements haben wir die Entscheidung getroffen, unsere Filiale in Halberstadt bis Ende 2023 zu schließen“, informiert C&A Communications, die Presseabteilung des Konzerns, auf Volksstimme-Anfrage. Alle betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien über diesen Schritt bereits informiert worden, dass die Filiale in Halberstadt nicht mehr Teil des C&A-Portfolios sein werde. Wieviele Beschäftigte die Filiale in Halberstadt hat beziehungsweise ihren Job verlieren, lässt die Presseabteilung unbeantwortet.

„Selbstverständlich werden wir in enger Zusammenarbeit mit unseren Sozialpartnern und dem örtlichen beziehungsweise Gesamtbetriebsrat die betroffenen Personen unterstützen und unseren Verpflichtungen als Arbeitgeber nachkommen“, heißt es aus Düsseldorf. Es sei die Absicht, betroffene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so gut wie möglich in andere Filialen zu versetzen.

Zu den Hintergründen der Entscheidung, die Filiale in Halberstadt nach 25 Jahren zu schließen, hält sich der Konzern zurück. „Im Rahmen des Portfoliomanagements überprüfen wir kontinuierlich unser Standortportfolio, um sicherzustellen, dass wir unseren Kundinnen und Kunden das bieten, was sie wünschen, und zwar dort, wo sie es wünschen“, heißt es in der Mitteilung. Diese Bedürfnisse, das allgemeine Marktumfeld, die Entwicklung der Stadt und die Gesundheit des lokalen Einzelhandelssektors seien allesamt wichtige Faktoren, die in die Entscheidungen über die Eröffnung oder Schließung bestimmter Standorte einfließen würden. Dies sei ein fortlaufender Prozess und bedeute, dass in einigen Fällen bestimmte Geschäfte geschlossen und andere geöffnet werden, um sicherzustellen, dass Kunden bestmöglich bedient werden können.

Centermanager Enrico Burau betont im Volksstimme-Gespräch, vom Plan der Schließung der C&A-Filiale nichts zu wissen. „Mir liegt bis heute keine Kündigung auf dem Tisch und die Frist dafür bis Jahresende ist längst abgelaufen“, so der Chef der Rathauspassagen Halberstadt. Nach seiner Aussage gebe es eine Vereinbarung zwischen dem Centermanagement und C&A, dass die Filiale bis 31. Dezember 2023 Bestand hat und über eine Fortführung des Mietverhältnisses verhandelt werde.

„Diese Verhandlungen hat es am Jahresanfang gegeben. Im Februar 2023 ist eine entsprechende Verlängerung des Mietvertrages besiegelt worden. Eine andere Entscheidung von C&A kenne ich nicht, mir liegt weder eine schriftliche Kündigung vor noch eine mündliche Information über eine anstehende Filialschließung“, betont Enrico Burau.

Der Centermanager bestätigt, dass das Bekleidungsfachgeschäft zu den großen Shops in der Passage gehört. Eine Schließung wäre zwar nicht schön, sei aber für die Passage auch keine Katastrophe. „Wir sondieren ständig den Markt, um die Attraktivität der Rathauspassagen zu erhöhen.“ Derzeit seien zwei Geschäfte verwaist. Da befinde man sich aber in Gesprächen, um sie wieder zu besetzen. Für einen so großen Standort wie Halberstadt sei die Passage laut Enrico Burau gut ausgelastet. „Wir sind jetzt in der Flächenproduktivität trotz Krisen wie Corona und Ukraine-Krieg fast wieder auf dem Niveau von 2019.“