Casting für Musical Harztheater sucht Kinderstar: Wer bekommt begehrte Rolle in "Das Phantom"

Im Harztheater treffen vier mutige Jungen auf eine anspruchsvolle Jury, um die begehrte Kinderrolle im Musical „Das Phantom“ zu ergattern. Jeder von ihnen bringt Talent und eine eigene Geschichte mit. Ein Blick hinter die Kulissen des Castings.

Von Renate Petrahn Aktualisiert: 27.01.2026, 16:33
Die Jury für die Rollenbesetzung am Harztheater: Marco Misgaiski, Julija Domaševa und Harutyun Muradyan (von links) müssen entscheiden, wer im „Phantom“ den jungen Erik spielt.
Halberstadt. - Die Inszenierung des Musicals „Das Phantom“ am Harztheater ist eigentlich in trockenen Tüchern. Die Besetzungsliste steht. Bis auf eine Rolle. Für die treten Kinder vor eine Jury.