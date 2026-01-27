Casting für Musical Harztheater sucht Kinderstar: Wer bekommt begehrte Rolle in "Das Phantom"

Im Harztheater treffen vier mutige Jungen auf eine anspruchsvolle Jury, um die begehrte Kinderrolle im Musical „Das Phantom“ zu ergattern. Jeder von ihnen bringt Talent und eine eigene Geschichte mit. Ein Blick hinter die Kulissen des Castings.