Es ging heiß her beim Thema Kita-Aus: Fehlende Heimatliebe bei der AfD? Genötigte Eltern? Mindestens einem Stadtrat platzte in der Diskussion so richtig der Kragen...

Emotionen kochen hoch, als es um die Schließung zweier Kitas geht

In der modernen Kita Hellbergwichtel in Estedt können die Kinder aus Berge unterkommen. Mit der Schließung waren trotzdem viele Stadträte nicht einverstanden.

Gardelegen - Der Beschluss des Gardelegener Stadtrates, die Kitas in Berge und Kloster Neuendorf zu schließen, schien nur noch eine Formalie. Doch die angespannte Stimmung, die es in den Lagern innerhalb des Rates gab, entlud sich am Montag in einer teils lautstarken Diskussion. Dann fiel die Entscheidung.