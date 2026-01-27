Schuldzuweisungen und viele Fragen Emotionen kochen hoch, als es um die Schließung zweier Kitas geht
Es ging heiß her beim Thema Kita-Aus: Fehlende Heimatliebe bei der AfD? Genötigte Eltern? Mindestens einem Stadtrat platzte in der Diskussion so richtig der Kragen...
27.01.2026, 16:58
Gardelegen - Der Beschluss des Gardelegener Stadtrates, die Kitas in Berge und Kloster Neuendorf zu schließen, schien nur noch eine Formalie. Doch die angespannte Stimmung, die es in den Lagern innerhalb des Rates gab, entlud sich am Montag in einer teils lautstarken Diskussion. Dann fiel die Entscheidung.