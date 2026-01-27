Die Passbildautomaten der Stadt Haldensleben sind ausgefallen. Termine laufen weiter – doch viele Bürger stehen plötzlich ohne Foto da. Warum Fotograf Thomas Doermer jetzt wieder mehr Kundschaft bekommt und worüber er sich ärgert.

Kayleigh Skrotzki von der Stadtverwaltung am Fotoautomaten in der Bürgerinformation in Haldensleben. Aktuell funktioniert das Gerät jedoch nicht.

Haldensleben - Haldensleber kommen spontan ins Fotostudio und benötigen ein Passbild für den Ausweis oder den Reisepass. Das, was früher üblich war, sei mittlerweile zur Seltenheit geworden, meint Fotograf Thomas Doermer. Viele lassen ihre Fotos nur noch im Bürgeramt anfertigen. Doch nun: Die Fotoautomaten in Haldensleben sind seit Ende vergangener Woche wegen eines technischen Defekts außer Betrieb, bestätigt Stadtsprecherin Anja Malek.