Zeiten und Karten

Wer einen der drei Gottesdienste zu Heiligabend auf dem Domplatz besuchen möchte, muss sich Eintrittskarten dafür besorgen. Beginn der Gottesdienste am 24. Dezember ist um 15 Uhr, um 16.30 Uhr und um 18 Uhr. Die Karten sind je nach Uhrzeit farblich unterschiedlich. Es gibt sie kostenlos in den Sonntagsgottesdiensten am 6. Dezember in Liebfrauen und im Dom sowie ab 7. Dezember in der Stadtbibliothek, in der Tourist-Information und bei der Buchhandlung Schönherr.

Nur bei letzterer gibt es vom 5. bis 10. Dezember auch die kostenlosen Eintrittskarten für das beliebte Weihnachtsliedersingen im Dom, dass diesmal in Form von drei musikalischen Andachten stattfindet: Am 12. Dezember um 17 und um 18 Uhr sowie am 13. Dezember um 17 Uhr.Quelle: Gemeinde